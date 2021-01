Amadeus, la giusta carica: baci proibiti e passionali con Giovanna

In vista di Sanremo i preparativi non si fanno attendere, fra questi ad aumentare il desiderio di successo la passione tra Amadeus e Giovanna.

Le settimane che dividono il presentatore romagnolo Amadeus dal salire sul tanto atteso palco dell’Ariston sembrano passare molto velocemente, eppure non trascorre un giorno senza che non si parli di lui. Uno degli ultimi avvistamenti è stato un chiaro esempio da parte del conduttore di volersi tenere in forma, soprattutto spiritualmente, prima che il Festival di Sanremo abbia definitivamente inizio.

Leggi anche —>>> Amadeus, Giovanna e il divorzio inevitabile, la storia

Amadeus e Giovanna e quei baci passionali

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Oggi (@oggisettimanale)

Potrebbe interessarti anche —>>> Giovanna Civitillo è una bomba, sgabello e minigonna. Amadeus trema – FOTO

Dopo il successo della prima esperienza al timone del Festival della canzone italiana, il quarantottenne Amadeus, resta in possesso del giusto entusiasmo. Un vortice di emozioni che, oltre a coinvolgere i suoi telespettatori, travolge anche alcuni membri della sua famiglia. In primis, dagli ultimi scatti inediti, la sua passione si riversa tra le braccia della sua storica compagna, Giovanna Civitillo.

Fra tenerezze e baci appassionati i due vengono immortalati a bordo della loro auto. In seguito ai quali non mancano di sorridere con tanto di rossore sulle guance. Fin dal primo momento in due sembrerebbero essere stati colti in fragrante nel primo attimo della loro love story. Un atteggiamento quasi adolescenziale eppure, a quanto pare, pienamente apprezzato dai fan della coppia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Tra impegni improrogabili e dicerie varie sulla prossima edizione, i due sono pronti ed inarrestabili di fronte a questa nuova avventura. Amadeus e Giovanna, hanno colto l’occasione in una giornata invernale per accompagnare loro figlio undicenne José a fare degli acquisti. E, nell’attesa che lui torni con un nuovo gioco tra le mani, i due festeggiano a suon di baci.