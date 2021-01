Giovanna Civitillo è una bomba, sgabello e minigonna. Amadeus trema – FOTO

La bellissima moglie di Amadeus Giovanna Civitillo ha condiviso una foto che la ritrae seduta in una posa sexy, altroché Befana sulla scopa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Forse Giovanna Civitillo credeva si far sorridere i suoi fan su Instagram condividendo uno scatto che la ritrae seduta in modo alquanto provocatorio e sexy su di uno sgabello. A margine dell’istantanea infatti scrive “Si vola” ma non ha nulla di simile a nessuna Befana mai vista nella storia.

Gambe slanciate da delle décolleté nere lucide, tubino stretto in vita che le arriva al ginocchio, glitterato e con perline per non farsi mancare nulla e posa del braccio destro che candidamente si appoggia sullo schienale dello sgabello dietro di lei.

Aria sbarazzina e occhi fanciulleschi, Giovanna cattura sempre per il suo grandissimo fascino e i suoi fan lo sanno bene visto l’entusiasmo dimostrato nei commenti. Anche Sabrina Salerno la premia con un bel like.

LEGGI ANCHE -> Elena Morali in costume da bagno, il suo fisico stende tutti: lato B in mostra! – FOTO

Sanremo 2021, Giovanna Civitillo al fianco di Amadeus?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

LEGGI ANCHE –> Tina Kunakey in barca, costume a perizoma e fondoschiena fenomenale: un sogno – FOTO

La coppia Amadeus e Giovanna è affiatata non solo nella vita privata ma anche sul lavoro e nelle ultime ore sta trapelando anche l’opzione di un possibile affiancamento dei due sul palco di Sanremo 2021.

La notizia sembrerebbe farsi strada sempre più forte, assieme a quella della presenza anche di un altro grande amico del conduttore, Fiorello. Giovanna per il suo ruolo in diverse altre trasmissioni Rai, è una figura amatissima dal pubblico e già in occasione dello scorso anno era parsa vicina ad ottenere un ruolo centrale nel Festival del marito.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Nel 2020 però la showgirl ha deciso all’ultimo di non intromettersi con il debutto del marito e per una partecipazione marginale agli speciali di La Vita in Diretta, il tutto in favore di un ruolo più decentrato. Vedremo cosa decideranno i direttivi del Festival quest’anno.