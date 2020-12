Amadeus, Giovanna e il divorzio inevitabile, la storia

Il conduttore del Festival di Sanremo è stato sposato per 14 anni con Marisa di Martino, dietro la loro separazione sembra esserci Giovanna

Amedeo Sebastiani, in arte Amadeus, e Giovanna Civitillo sono una coppia ben consolidata da tantissimi anni. Tutti ricordano il loro incontro a “L’Eredità” quando lui ne conduceva il programma e lei, professoressa, entusiasmava tutti con la “scossa”. Dopo l’avventura su Rai Uno nel 2009 è nato il figlio José Alberto. Nello stesso, felicissimo, anno la coppia è anche convolata a nozze. Oggi la famiglia vive a Milano, in un fantastico appartamento in centro città.

Giovanna la vediamo spesso apparire nel programma “Detto Fatto”, come tutor di moda a fianco di Bianca Guaccero. Amadeus invece sarà anche quest’anno alla conduzione del Festival di Sanremo 2021.

Amadeus e Giovanna, una storia iniziata nel 2007

Amadeus prima di conoscere Giovanna Civitillo sui banchi de L’eredità, è stato sposato per 14 anni con Marisa di Martino, dalla cui unione è nata anche Alice Sebastiani, che adesso ha 23 anni. All’epoca del divorzio i giornali di gossip non ci diedero molto peso ma adesso che il volto numero uno delle reti Rai è sotto i riflettori, alcuni particolari del suo passato vengono a galla.

Riguardo il suo divorzio con Marisa sembra esserne responsabile proprio Giovanna, l’attuale moglie entrata nel cast de “L’Eredità” nel 2003. Tra i due nacque subito qualcosa, storia che venne portata alla luce nel 2007. Voci di corridoio vogliono insinuare che la relazione con la prima moglie sia stata indotta proprio da questa nuova storia, altri che la crisi con Marisa era già in corso da diversi anni.

Oggi comunque la coppia Amadeus e Giovanna sta vivendo serenamente la sua storia, siamo in attesa di vedere come sarà anche quest’anno la conduzione del Festival, quali abiti inosserà la prima donna e se ci saranno dei colpi di scena nel corso delle serate di conduzione.