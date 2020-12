Cartolina di Natale della Royal family: Kate e William in posa con i 3 figli

I duchi della famiglia reale posano per la tradizionale cartolina di Natale. Kate e William si mostrano sorridenti con in braccio i loro 3 figli.

Cartolina di Natale anche per quest’anno in casa di Kate e William. Le Christmas card sono una tradizione consolidata della royal family britannica.

Lo scatto è un’immagine calda e invernale in cui i coniugi si mostrano sorridenti con i braccio i loro 3 figli.

Kate Middleton e William hanno scelto un look semplice, sui toni del marrone in stile country. Alle loro spalle una catasta di legna. Sia la coppia che i figli indossano maglioncino e camicia il cui il coletto spunta dando un tocco di raffinatezza a tutti gli outfit.

L’atmosfera che si percepisce è calda e famigliare. Lo scatto è stato condiviso sui social dall’account Instagram ufficiale della famiglia reale. Ad accompagnarlo la didascalia:

“Il Duca e la Duchessa sono felici di condividere una nuova immagine della loro famiglia, che verrà stampata sulle cartoline di Natale quest’anno”. A scattare la foto è stato Matt Porteous.

Royal family: da oltre 70 anni la tradizione delle cartoline di Natale

Quella di stampare cartoline di Natale non è una novità nella dimora della famiglia reale. Si tratta bensì di una tradizione consolidata da oltre 70 anni. Dai tempi di re Giorgio V è è sorta l’usanza di stampare cartoline di auguri natalizi con una fotografia allegata dei reali.

Già lo scorso anno Meghan e Harry aveva accolto questa tradizione inviando gli auguri con uno scatto che mostrava in primo piano il loro figlio e la coppia sorridente sullo sfondo. Stessa cosa per Carlo e Camilla che optarono per uno scatto informale alla guida di un’auto d’epoca.

Quest’anno protagonista è la famiglia di Kate e Will. In particolare è il piccolo Louis a rubare la scena.

Il terzogenito è al centro posizionato tra i due genitori e cattura l’attenzione con il suo spontaneo sorriso. Accanto lui il fratello George che si conferma il più composto e sulle gambe della Middleton la sorella Charlotte anche lei sorridente e dallo sguardo vispo.