Kate Middleton e William, amatissimi dai sudditi, stupiscono per la loro quotidianità. I racconti che non immaginavamo

Kate Middleton e il principe William sono forse la coppia più seguita e amata della casa inglese. Di certo godono del favore dei sudditi molto di più del fratello Harry e la sua compagna Megan Markle. Complice la loro “fuga” in America e molti altri fatti, hanno solo fatto crescere l’interesse verso il fratello, erede al trono con la futura regina.

I duchi di Cambridge ed i loro tre figli, George, Charlotte e Louis stupiscono sempre e questa volta per la loro estrema normalità. A rivelarlo una fonte che su People ha parlato della loro quotidianità a Amner Hall, la loro residenza nel Norfolk.

È stato un po’ come spiare dal buco della serratura delle loro mura e scoprire che Kate Middleton e William non sono altro che due genitori fin troppo normali.

Kate Middleton e William, una vita “normale” da genitori

Una vita privata fuori dal normale è quello che molti si immaginano per Kate Middleton e William. Pensieri assolutamente sbagliati a quanto racconta una fonte di People che ci permette di andare dentro le mura domestiche di Amner Hall.

“È una casa incantevole e accogliente – racconta la fonte – non un palazzo lussuoso e soffocante. Kate a casa è molto rilassata, non si dà arie”. Insomma una donna normale nonostante sarà la futura regina, ospitale e accogliente, sempre ad offrire il te ai suoi ospiti che spesso prepara il principe William in persona.

Kate mamma e donna che si prende cura dei suoi figli e che si dedica anche un po’ a sé stessa: “dopo aver messo a letto i figli si gode un po’ di tempo tutto per sé, facendo acquisti online o guardando tutorial di bellezza su Youtube”.

Amner Hall, secondo le parole della fonte di People, è una casa frenetica, una casa vissuta da tre bimbi che corrono e che spesso “rovesciano cose”. E poi ci sono le serate dedicate alla coppia, che ogni tanto William e Kate si concedono.

Qualche coccola e i classici discorsi da genitori: “Li ho sentiti parlare dei loro bambini, come genitori qualsiasi” conclude la fonte che dice di essere rimasta molto colpita.