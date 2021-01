Amina Muaddi, eleganza e fascino anche a pranzo: stupenda – FOTO

Amina Muaddi da urlo, la designer e influencer giordana sfoggia una bellezza accattivante anche mentre mangia una pizza: che spettacolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AMINA MUADDI 🧚🏽‍♀️ (@aminamuaddi)

A poco più di 30 anni, è già un volto famosissimo nel mondo della moda. Parliamo della shoe designer Amina Muaddi, origini giordane e romene, che dopo collaborazioni di altissimo livello con Alexander Vauthier e Oscar Tiye ha dato il via, qualche anno fa, a una personale linea di scarpe di grandissimo successo. Una linea la cui particolarità è quella di essere prodotta in Italia, nel parmense. Imprenditrice di livello, Amina è inoltre una donna dal fascino irresistibile, che richiama quello di una modella. Sul suo profilo Instagram, molto seguito dagli amanti del fashion style, ogni tanto regala anche scatti di se stessa, che fanno davvero sognare. Come quelli di oggi, che vi invitiamo a scoprire insieme a noi a pagina successiva…

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Â Amina Muaddi, bellissima e super fashion in azzurro – FOTO

Amina Muaddi, tacchi vertiginosi e forme sinuose: irresistibile e sensuale