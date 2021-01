Jolanda De Rienzo: scollatura in primo piano, i pantaloni mancano – FOTO

Jolanda De Rienzo comodamente da casa in una foto conturbante che fa impazzire i followers, scollatura in primo piano ed i pantaloni che mancano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jolanda De Rienzo (@jolefiore)

Jolanda De Rienzo è una delle giornaliste sportive che fa impazzire letteralmente il popolo dei tifosi e non solo. L’ultimo scatto la ritrae comodamente da casa, infatti ha scritto: Giornata uggiosa, Smart Working, Dad…Un primo piano che lascia poco spazio all’immaginazione: cardigan bianco e bottoni dorati che lascia vedere una scollatura audace. Nonostante il generoso décolleté sia in primo piano, si notano le gambe nude di Jolanda senza calze e senza pantaloni…l’ampio maglione infatti la avvolge al pari di un abito ed i commenti dei follower sono pieni di ammirazione per cotanta bellezza, anche se qualcuno a quanto pare non apprezza le foto sexy della De Rienzo sottolineando come la sua bellezza e la sua bravura non richiedano questi scatti sublimi. Sicuramente l’essere una brava giornalista non preclude questi scatti che la mostrano in tutta la sua bellezza.

Jolanda De Rienzo svela la sua più grande voglia…

Amatissima e molto seguita sia in TV che sui social, la De Rienzo in una delle tante storie pubblicate sul social ha ammesso una delle sue più grandi voglie: “Non è voglia di qualcosa di buono…è proprio fame!!!” citando una degli spot cult degli anni ’90, Jolanda è circondata da tantissima cioccolata. Il motivo è semplice, tantissime le calze della Befana che ha ricevuto e che a quanto pare continua a ricevere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jolanda De Rienzo (@jolefiore)

Infatti ha appena condiviso sui social un’altra calza con tanto di: “Un’altra calza da inserire nel bottino”.