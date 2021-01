Karina Cascella conferma grande fascino e sensualità, i nuovi scatti su Instagram evidenziano delle gambe chilometriche e ammalianti

Sin da quando è stata apprezzata opinionista a ‘Uomini e Donne’, Karina Cascella è diventata uno dei personaggi televisivi più amati. Oggi, la vediamo spesso ancora impegnata in apparizioni nel piccolo schermo, particolarmente nei programmi di Barbara D’Urso. Karina si segnala soprattutto per un fascino esuberante e volitivo, che non si attenua con il passare del tempo. Tra un paio di settimane compirà 41 anni, ma esibisce ancora una bellezza decisamente giovanile. E quando vuole decisamente provocante al punto giusto.

Karina Cascella, seduta sulle scale: gambe mai viste così, dettagli bollenti

I due scatti di quest’oggi mettono in evidenza, in particolare, le sue gambe bellissime. Seduta sulle scale, con indosso soltanto un maglioncino lungo che le lascia bene in mostra, possiamo ammirarle nella loro perfezione. Lunghe, affusolate, irresistibili.

Karina conclude il tutto con uno sguardo decisamente ammiccante verso l’obiettivo e una posa che attira l’attenzione su due dettagli particolari. Ossia, lo spacco praticamente inguinale del suo abito, che accende la fantasia dei fan, così come la scollatura, appena accennata eppure ugualmente bollente. Un’esplosione di fascino e sensualità di fronte alla quale non si può rimanere indifferenti. E infatti in pochissimo tempo piovono like e commenti di adorazione.