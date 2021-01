Kasia Smutniak, il grido di dolore “Salvateli vi prego”

Kasia Smutniak ha condiviso uno scatto particolarmente bello: insieme a lei c’è uno splendido asino, l’appello in didascalia.

Kasia Smutniak è un’attrice e modella polacca. La classe 1979divenne famosa in Italia nel ruolo di testimonial in una campagna pubblicitaria della TIM. Nella sua carriera ha preso parte a fiction come ‘Questa è la mia terra’ e ‘Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu’. Kasia ha anche partecipato a film di successo come ‘Al momento giusto’, ‘Nelle tue mani’, ‘ Barbarossa’, ‘From Paris with Love’ e ‘Benvenuto Presidente!’.

Kasia è particolarmente attiva sui social network: l’attrice ama postare scatti condividendo momenti della sua vita quotidiana. La nativa di Pila, poco fa, ha condiviso una fotografia in cui è presente insieme a lei uno splendido asino.

Kasia Smutniak, l’appello: “Salvateli”

Kasia, poco fa, ha condiviso uno scatto in cui è presente insieme a lei uno splendido asino. Il viso della attrice è sempre favoloso. La polacca naturalizzata italiana indossa jeans e un cappottone.

“Dio salvi l’asino”, ha scritto nella didascalia. Il post ha già raccolto 5mila cuoricini in appena mezz’ora. Gli utenti stanno commentando con enfasi ed entusiasmo. “Io ti adoro”, “Grandiosa”, “Che bella immagine”, “Stile regina, barbour e foulard”, si legge.

Kasia, qualche giorno fa, ha condiviso una serie di scatti incredibili: la 41enne era in vasca da bagno completamente nuda.