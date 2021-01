Paolo Barilla si esprime sulle condizioni di Alex Zanardi: il gesto inaspettato

Paolo Barilla, amico dell’ex pilota Alex Zanardi, ha parlato delle condizioni di salute del campione: quest’ultimo gli avrebbe trasmesso una grande lezione di vita

L’ex campione di F1 Alex Zanardi ha già dato prova di essere un gran combattente al pubblico che lo sostiene. Dopo l’incidente subito nel corso di una gara, il pilota era entrato nel mondo del paraciclismo, riuscendo a conseguire successi straordinari anche in tale campo. Zanardi è attualmente in fase di ripresa, dopo il terribile episodio che lo ha visto coinvolto lo scorso giugno: a bordo della sua handbike, Alex è stato travolto da un camion.

Immediatamente sottoposto ad interventi ed operazioni, il campione si trova ora ricoverato presso l’ospedale di Padova, nel reparto di neurochirurgia. Secondo quanto trapela dalle fonti, il paraciclista sarebbe ora in fase di ripresa. L’amico Paolo Barilla, in un’intervista, ha fatto delle rivelazioni a proposito del suo stato di salute.

Alex Zanardi, parla l’amico Paolo Barilla: gesto inaspettato

Paolo Barilla, vicepresidente dell’omonima azienda, è amico intimo di Alex Zanardi. In un’intervista rilasciata al mensile GQ, Paolo ha voluto sottolineare la tenacia e la forza che da sempre contraddistinguono il paraciclista, menzionando un episodio risalente al primo incidente di Zanardi, avvenuto a bordo della sua vettura. Ai tempi, il pilota dovette subire l’amputazione delle gambe.

“Non sapevo cosa dire, ma ancora prima che io mi avvicinassi per salutarlo, Alex ha iniziato a parlare“: queste le parole di Paolo Barilla in merito al loro primo incontro dopo l’incidente. L’imprenditore, non sapendo come comportarsi nei confronti dell’amico, rimase di stucco di fronte a quel gesto inaspettato. Alex, già all’epoca, si era dimostrato un vero guerriero.

Attualmente, il campione di handbike sembrerebbe essere in fase di ripresa. Secondo la testimonianza de Il Corriere della Sera, Zanardi è addirittura in grado di rispondere ai comandi.