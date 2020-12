Nel giorno di Natale, migliorano le condizioni del ‘guerriero’ Alex Zanardi

Arriva una bella notizia, proprio nel giorno di Natale. Alex Zanardi è cosciente e in grado di sentire e risponde, anche se solo con i gesti della mano e dello sguardo.

Nel giorno di Natale si accende una luce di speranza su Alex Zanardi e sulle sue condizioni di salute che sono in netto miglioramento. Il campione paralimpico il 19 giugno è rimasto vittima di un incidente nella strada provinciale 146 tra San Quirico d’Orcia e Pienza, in provincia di Siena. Zanardi sarebbe andato a sbattere contro un tir che proveniva in direzione opposta. L’incidente sarebbe stato causato dalla perdita di controllo della handbike guidata dall’ex pilota di Formula 1.

Al fianco di Alex Zanardi la moglie Daniela e il figlio Niccolò

Il campione paralimpico ha trascorso il Natale all’Ospedale di Padova dov’è stato trasferito dopo le cure avute al San Raffaele di Milano. In sua compagnia l’inseparabile moglie Daniela, che gli è sempre stata vicino in questo brutto periodo, e il figlio Niccolò. Risponde, anche se solo con i gesti della mano e con lo sguardo, agli auguri di Natale segno che Alex Zanardi è cosciente. Un traguardo importante per il campione del mondo, per cui si era temuto il peggio durante l’incidente del 19 giugno.

Quattro operazioni al cranio e al viso per Alex Zanardi che hanno stabilizzato le moltissime fratture e hanno permesso di compiere questo piccolo miracolo. Il percorso però per il campione paralimpico è ancora molto lungo, ma con la sua forza di volontà tutto può essere superato.