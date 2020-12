Barbara D’Urso, quali sono i programmi riconfermati nel 2021

Barbara D’Urso, dopo l’anno intenso per la conduttrice, quali sono i programmi riconfermati dopo le festività natalizie.

Un anno sicuramente delicato per la TV: la pandemia infatti ha alterato di molto la programmazione di tutti i palinsesti, cancellando alcuni programmi o ancora modificandoli per attenersi alle norme di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. Una delle presentatrici più seguite dalla televisione – Barbara D’Urso – ha sicuramente percepito queste alterazioni, in onda tutti i giorni con i suoi programmi. Pur senza pubblico ha tenuto comunque compagnia agli italiani tentando anche di alleggerire il periodo delicato nel quale ci troviamo da circa un anno. Tutti avranno notato che in questi giorni Barbara D’Urso non ha “occupato” le reti Mediaset a causa della sospensione natalizia. Un modo per Barbarella di ricaricare le pile in attesa di un 2021 pieno di impegni. A quanto pare infatti i programmi sono stati tutti confermati e da gennaio si riparte alle grande.

Barbara D’Urso, quali programmi vedremo da gennaio 2021

In primis, Domenica Live: da gennaio – precisamente dal 10 – uno dei salotti più seguiti della televisione italiana si prepara per essere più scoppiettante che mai con nuovi ospiti e nuove notizie che faranno divertire ma anche lasciare a bocca aperta i telespettatori che aspettano impazienti. Qualcuno aveva parlato di chiudere definitivamente il programma a causa delle forti restrizioni che ha dovuto subire, come sopra anticipato, a causa dell’emergenza sanitaria: il salotto infatti ha riaperto solo a settembre dopo mesi di chiusura (da marzo). Invece la D’Urso è pronta a tornare più carica che mai circondata dall’affetto del pubblico. Anche Live Non è la d’Urso tornerà all’inizio del nuovo anno. Un talk che ha riscosso un enorme successo e che ha indotto Mediaset a sospenderlo solo per il periodo natalizio, rimanendo attivo durante la fase 1 della pandemia.

Domenica 10 gennaio pertanto doppio appuntamento: pomeriggio con Domenica Live e la sera con Live-Non è la D’Urso.