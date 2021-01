Bollo auto, arriva un modo facile e veloce di pagamento: basta un click

Un nuovo modo facile e veloce per pagare il bollo auto, basta scaricare l’apposita applicazione. Il tutto, a portata di un click.

Nel mese di dicembre si sentiva tanto parlare di cashback, ovvero la possibilità di ricevere dei vantaggi – in denaro – sugli acquisti fatti con carta, previa registrazione su apposita applicazione, IO. Considerate le misure restrittive che hanno interessato il paese, il progetto cashback valido solo per i negozi fisici è stato accantonato. Pertanto, il governo vuole dare una nuova veste all’applicazione adibendola al pagamento del bollo auto. L’app consentirebbe – si parla al condizionale dato che ancora si è nella fase sperimentale – di ricevere le informazioni utili per quantificare l’importo del bollo auto da pagare. Più precisamente, quando manca poco per pagare la tassa automobilistica, si potrà pagare comodamente tramite IO e ricevere la conferma dell’avvenuto pagamento.

Bollo auto, pagamento tramite app: gli step da seguire

Pagare il bollo tramite applicazione è semplice e intuitivo, anche per chi non è abituato a procedere con queste operazioni: dopo aver scaricato IO sullo store di riferimento, a seconda se il sistema sia Android o IOS, procedere con il login. L’applicazione richiede per proseguire sia lo SPID – la cui sigla sta per Sistema Pubblico d’Identità Digitale – o la CIE, ovvero la carta d’identità elettronica. Sarà poi l’Amministrazione competente ad inviare la notifica all’utente per ricordare la scadenza del bollo. Ricevuta la notifica, si procede col pagamento tramite Paypal o Satispay. All’interno di IO basta cliccare la voce Nazionali dalla scheda Servizi presente nel menu e configurare il pagamento della tassa.

Un servizio che secondo i test compiuti sinora potrebbero funzionare efficacemente ed offrire un ottimo servizio ai cittadini, tentando di dimenticare il flop dell’operazione cashback.