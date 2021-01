Naomi Campbell, l’allenamento della Venere Nera non è per i deboli di cuore – VIDEO

La super modella Naomi Campbell ha condiviso sul proprio profilo Instagram un’intera sessione di allenamento insieme al suo istruttore

Dalla sua palestra personale Naomi Campbell ha pubblicato il video della sua sessione giornaliera di fitness insieme al suo istruttore. La Venera Nera che ha compiuto 50 anni lo scorso 22 maggio si sbizzarrisce con qualsiasi tipo di esercizio. Seguendo il suo istruttore allena gambe, glutei, addominali e pettorali per uno spettacolo non adatto ai deboli di cuore. I suoi fan da tutto il mondo possono ammirare la sua lezione di fitness e magari seguire il suo esempio dopo questi giorni di festività in cui inevitabilmente si è esagerato con le calorie di troppo. Nel video di esercizi c’è una parte in cui Naomi Campbell salta la corda e ha ancora l’agilità di una ragazzina nonostante i 50 anni suonati. Il tutto accompagnato da una musica black R&B tipicamente a stelle e strisce. Uno show fantastico in cui la supermodella non sembra affaticarsi molto.

Naomi Campbell: la supermodella dal passato tormentato

Naomi Campbell ha avuto un passato burrascoso. Alla fine degli anni 80 è stata la prima modella di colore ad apparire sulla rivista di moda Vogue ma nello stesso periodo aveva anche attacchi d’ira ed è stata più volte denunciata. Alcuni ricordano quando lanciò un cellulare in faccia a una cameriera nel 2006 e la sua pena fu di ripulire le strade di New York. O quando aggredì un fotografo a Lipari e la sua condanna furono 6 mesi di carcere ma la pena venne poi sospesa. Ma capricci a parte, la modella ha sposato poi alcune importanti cause umanitarie: dal suo incontro con Nelson Mandela nacque infatti una collaborazione che la portò a impegnarsi con il Nelson Mandela Children’s Fund.

Incontrò le popolazioni del posto e ora è attiva nel raccogliere i fondi per le cause umanitarie.