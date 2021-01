Clizia Incorvaia condivide una serie di foto dolcissime con Ciavarro-FOTO

La Incorvaia condivide una serie di foto con il suo amato Ciavarro, foto di loro in giro per l’Italia che romantica

La bella Incorvaia condivide una serie di foto con il suo compagno, prima in piscina, poi al mare, in montagna e in ogni dove. Hanno girato l’Italia insieme e visto moltissime cose, oltre che ad aver fatto molte attività. Nella didascalia l’influencer fa una dedica per il suo amore:“8, Non poteva che essere il nostro numero! Quasi un anno insieme in cui ci siamo vissuti più che mai (e quando in estate ci si poteva muovere) abbiamo girato la nostra bella Italia in lungo e in largo”.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, una delle coppie più amate dello spettacolo

La storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ha fatto innamorare anche i telespettatori. Il loro amore nato in un reality ma puro e sincero come se ne vedono pochi, privo di malizia. Due ragazzi puliti e genuini, e proprio questo loro genuinità e spontaneità ha conquistato i telespettatori. Ancora oggi sono in moltissimi che seguono la loro storia d’amore, perché ha appassionato tanto. Nei commenti sotto le foto appaiono le parole di tantissime pagine Instagram che portano il loro nome, “Paolocliziavideo”, “Paoloeclizia_supported”, “Paolo_e_cli”, “fanart_cliziaepaolo”.

Insomma sono davvero infinite le pagine a loro dedicate. Non accade sempre di conquistare i cuori di così tanti utenti e di avere così tante pagine dedicate a una storia d’amore. Sono stati ospiti anche diverse volte a Verissimo e in altri programmi. Per raccontare questo amore che ha tanto conquistato, anche in compagnia della suocera, la mamma di Ciavarro. Il loro amore sincero, e come hanno sempre detto anche loro, sembrano due bambini innamorati. Nonostante la differenza di età, che non è poca infatti si passano ben 10 anni di differenza. Lui ne ha 29 e lei 40. Ma non solo l’età poteva essere un’ostacolo, bensì il fatto che lei sta tanto già in Sicilia, dove è originaria.

Infatti dopo essere usciti dalla casa del Grande Fratello Vip con le restrizioni per il covid e la loro lontananza, hanno aspettato mesi per vedersi. Ma l’amore che sa aspettare è quello che poi dura davvero ed è quello più sincero. Se si ama davvero non c’è lontananza o ostacolo che possa dividere.