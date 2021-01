L’ex consigliera sorprende i suoi followers con uno scatto inatteso. Una storia su Instagram infiamma il web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicole Minetti 🧿 (@realnicoleminetti)

Bellissima e in forma smagliante, l’ex consigliera regionale non fa altro che far parlare di sè.

E’ stata spesso al centro della cronaca negli ultimi anni e oggi è tornata alla ribalta con i suoi scatti hot pubblicati su Instagram. Infatti i followers sono estasiati dalla sua bellezza mozzafiato che ogni giorno mette in mostra sul popolare social network, allietando i suoi seguaci.

L’ex igienista dentale, è stata condannata in via definitiva a 2 anni e 10 mesi per favoreggiamento della prostituzione nell’ambito del processo detto “Ruby bis”, dal nome della marocchina minorenne al centro della vicenda in cui è stato implicato Silvio Berlusconi.

Nicole Minetti infiamma il web

Non mostra il volto ma il suo fisico mozzafiato sì!

Un intimo nero cerca di contenere le sue forme bombastiche: reggiseno push-up e slip invisibile.

Forse non è considerata un’influencer a tutto tondo ma sicuramente il suo profilo ottiene moltissime visualizzazioni. Sono quasi 25 mila i suoi followers, tutti molto attivi che attendono gli irresistibili scatti seducenti della 35enne di Rimini.

Dopo essersi laureata in igiene mentale presso l’Università San Raffele di Milano e aver preso la specializzazione nell’ambito delle professioni sanitarie tecnico-assistenziali, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo facendo alcune apparizioni in tv. Eppure la svolta della sua carriera è arrivata dopo l’incontro con Silvio Berlusconi che l’ha fatta entrare in politica con il partito Il Popolo delle Libertà come consigliera regionale della Lombardia.

Dopo il processo che l’ha vista coinvolta non si è più saputo molto della bella Nicole, fino al suo ritorno su Instagram con i suoi scatti bollenti.