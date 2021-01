La bella conduttrice Barbara D’Urso appare su una passerella di legno sul mare, indossa gonna e stivali è magnifica

Le ultime ore di Barbara D’Urso al mare prima di tornare a Cologno e riprendere il lavoro, appare felice e serena su una passerella di legno con alle spalle il mare mosso. Indossa una gonna rossa a quadri e stivali camperos neri. Ha trascorso le sue vacanze nella sua bella Napoli, l’abbiamo vista distesa sulla spiaggia in pose diverse e sempre sensuali. La regina della televisione non delude mai.

Barbara D’Urso sta tornando, ma slitta di una settimana

La conduttrice doveva tornare domani con Live non è la D’Urso ma tornerà invece il 17 gennaio. Domani sera invece ci sarà in prima serata il Santo Padre, con l’intervista esclusiva a Papa Francesco. Subito dopo ci sarà il film Chiamatemi Francesco di Daniele Luchetti. Invece Pomeriggio 5 tornerà lunedì 11 gennaio alle 17:00 come sempre. La D’Urso è quindi pronta a tornare alla carica con i suoi programmi che tengono compagnia agli italiani da anni.

La D’Urso recentemente ha dichiarato che farà televisione ancora per molto. Nonostante avesse dichiarato tempo fa che era possibile una sua scesa in politica, ma recentemente ha smentito dicendo che al momento non è nei suoi piani. La sera dell’Epifania è andato in onda un film che la D’Urso ha doppiato, ha ricordato con gioia l’esperienza. Il film si chiama SHow dogs-Entriamo in sera, film d’animazione uscito a cinema nel 2018. Insieme alla D’Urso come doppiatori c’era anche Malgioglio e anche Giampaolo Morelli.

La conduttrice ha detto di essersi divertita molto nel ruolo di doppiatrice di Daisy, nome del suo personaggio. La D’Urso è stata in televisione anche in altri ruoli, tutti la ricordano maggiormente come la dottoressa Giò, che l’anno scorso è tornata con una nuova stagione. Speriamo allora di rivederla ancora in questi panni.