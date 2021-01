La conduttrice è un concentrato di sensualità e mentre si dedica alla Smorfia napoletana lascia intravedere ai fans tutte le sue forme.

Fatima Trotta è ormai nota al grande pubblico soprattutto per la conduzione di Made in Sud prima con Gigi e Ross, poi con Gigi D’Alessio e infine con Stefano De Martino.

La napoletana ha approcciato al mondo della Tv nel 2005, quando era più piccola, nello show ‘I raccomandati‘ condotto da Carlo Conti. Successivamente ha recitato nella celebre soap opera di Rai tre ‘Un posto al sole‘ e poi è tornata in un programma di Carlo Conti: Tale e Quale show, nel 2016.

La Trotta ha anche recitato al cinema, maggiore successo lo ebbe al fianco di Massimo Boldi in Matrimonio al Sud.

Oggi Fatima ha 34 anni ed è sposata con il comico Luigi De Falco conosciuto proprio a Made in Sud quando lui si esibiva con il suo compare con il nome ‘I gemelli De Falco‘.

Un trionfo di sensualità

In questa sequenza di scatti la bella Fatima mette in risalto tutta la sua napoletanità e non solo. Infatti a spiccare sono le sue forme sinuose semi-nascoste da un abito nero che lascia poco spazio all’immaginazione.

Si tratta infatti di un vestito lungo in pizzo che regala sul busto e sulle gambe delle trasparenze che donano alla presentatrice un mix di sensualità ed eleganza.

Pubblico in visibilio davanti a queste foto in cui la bella Fatima si lascia immortalare in più angolazioni mettendo in risalto tutta la sua bellezza.

Tiene in mano una pentola e posa vicino a una macchinetta del caffè, nella didascalia scrive alcuni numeri, quelli della Smorfia napoletana.

2 𝐚’ 𝐩𝐢𝐜𝐜𝐞𝐫𝐞𝐥𝐥𝐚, 42 𝐨’𝐜𝐚𝐟𝐟𝐞’, 45 𝐨’𝐯𝐢𝐧 𝐛𝐮𝐨𝐧, 86 𝐚’ 𝐩𝐮𝐭𝐞𝐜𝐚. Tantissimi i commenti di apprezzamento e migliaia i like di ammirazione.