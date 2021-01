La bella Wanda Nara condivide una foto in cui appare bellissima con i capelli lunghi e le labbra carnose

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

La moglie di Icardi appare come sempre bellissima con i suoi lunghi capelli biondi, le labbra carnose e il suo sguardo magnetico e intenso. Le vacanze natalizie quest’anno la famiglia Icardi le ha trascorse nella terra nativa di Wanda, l’Argentina. Hanno fatto una sorta di tour in mezzo al verde e ai meravigliosi paesaggi della Patagonia. Hanno alloggiato in uno chalet in legno molto semplice e retrò. Ma perfetto per gli amati scatti fotografici di Wanda.

Wanda Nara nella sua terra nativa è rinata a contatto con la natura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Giorni immersi nella natura, con passeggiate a cavallo, accampamenti all’aria aperta, pic-nic e gli immancabili shooting fotografici di Wanda e Mauro. I bambini sembravano molto contenti ma anche un pò spaesati, abituati a ben altro l’immersione nella natura non sembra averli impressionati tanto. Però le passeggiate a cavallo sono state molto popolari nei bimbi. Ora però sono rientrati a Parigi dove vivono da qualche anno per la squadra in cui gioca Icardi. L’amore per i cavalli di Wanda è stato molto criticato quando ha condiviso la foto che la ritrae nuda sul suo cavallo.

Potrebbe sembrare una foto iconica, molte modelle in passato hanno fatto scatti simili che poi apparivano sui giornali. L’idea è bella ma forse un pò fuori contesto. La Littizzetto aveva scherzato sulla foto ma la signora Icardi non ha gradito affatto e ha minacciato di andare per vie legali. In realtà la Littizzetto non ha detto nulla di offensivo nei confronti della Nara se non che la foto era un pò spinta, le solite battute che la comica fa da anni a tutte le showgirl.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Belen ne ha subite eppure ci ha sempre riso su e così tante altre donne dello spettacolo. Se non si può nemmeno scherzare su uno scatto che obiettivamente è molto spinto, allora non si può scherzare su nulla.