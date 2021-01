Ferragnez: Leone spiazza genitori e fan durante una cena, che succede

I Ferragnez non rinunciano ad una cena “fuori” ma in casa, così in attesa di mangiare si divertono con il figlio Leone

Chiara Ferragni e Fedez non vedono l’ora di conoscere la loro bambina che nascerà verso Marzo. I Ferragnez in attesa di allargare la famiglia si godono il loro primogenito Leone, amato non solo dai genitori e parenti ma anche da tutti i fan che ogni giorno seguono le due celebrità. L’influencer non perde occasione di mostrare momenti della sua giornata su Instagram, ormai diventata una seconda famiglia e quasi sempre con lei c’è suo figlio che fa innamorare chiunque lo guardi.

Ferragnez: la scena di Leone a cena

Durante una cena in un relais in Lombardia, mentre la famiglia è in attesa di mangiare, c’è della musica di sottofondo e Chiara Ferragni improvvisa un ballo sulla sedia. Ma il gesto fa andare su tutte le furie il bimbo che con in modo tenero ma minaccioso ordina alla madre: “Smetti di ballare, smetti di ballare”. La sua reazione è disarmante, in un batter d’occhio arrivano milioni di like e commenti che sottolineano questo dettaglio. Leone è diventato la star del momento.

“Ma che fa Leone? – chiedono i fan – È troppo bello”; “Ma poi hai smesso di ballare?” domanda qualcun altro.

Non vediamo l’ora di scoprire quale sarà la prima impressione di Leo alla vista della sua sorellina. I fan non aspettano altro e fantasticano già sul nome e su le somiglianze con i genitori.