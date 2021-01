Spagna paralizzata dalla tempesta di neve Filomena: tre i morti

La Spagna è travolta in queste ore dall’allarmante tempesta di neve Filomena. Sono tre le persone che hanno perso la vita a causa della bufera.

Nevicata più forte negli ultimi 50 anni. La tempesta di neve Filomena sta mettendo in ginocchio la Spagna. Allerta rossa, strade in tilt, scuole chiuse, sospesi i voli dall’aeroporto internazionale di Barajas e i mezzi pubblici, chiusi i parchi.

Filomena è iniziata la scorsa notte. Una tormenta che non da tregua alla Spagna. Sono tre le persone che non ce l’hanno fatta. A Malaga due hanno perso la vita trascinate dall’acqua e Madrid una è deceduta sotto la neve. Cinque sono le regioni del centro della Spagna colpite dalla tormenta. Madrid prima tra tutte.

“Oggi è stato difficile, ma domani lo sarà ancora di più. Il municipio di Madrid lavorerà sodo, ma abbiamo bisogno che tu resti a casa”, le parole del sindaco di Madrid José Luis Martinez-Almeida in un video postato su Twitter ieri sera.

La bufera ha bloccato quasi 400 strade. Tantissimi gli automobilisti fermi. L’intervento dell’agenzia per la sicurezza e l’emergenza di Madrid è durato tutta la notte.

Filomena: la bufera di neve più forte negli ultimi 50 anni

Era dal 1971 che Madrid non era così imbiancata. Alcuni cittadini hanno messo gli sci ai piedi e hanno sciato per la città innevata. Scene insolite hanno catturato l’attenzione: un uomo su una slitta si è fatto trainare da cinque cani.

Madrid non è la sola città colpita da Filomena. L’Aragona, la regione di Valencia, quella di Castiglia-La Mancia e la Catalogna sono le zone dove la tempesta si è scagliata maggiormente.

Per oggi sono previsti ancora 20 centimetri di neve sull’altopiano centrale spagnolo e a Madrid 50 centimetri nelle zone più alte di questa parte del Paese. -12 gradi le temperature pronosticate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gᖇᗩᑎ ᐯíᗩ ᗪE ᗰᗩᗪᖇIᗪ (@granviademadrid)

Per via dell’allerta meteo è stata rimandata la partita tra Atlético Madrid e Athletic Bilbao. Secondo le previsioni la perturbazione si protrarrà in Italia nelle prossimi 24 ore.