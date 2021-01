Aereo sparito nel nulla, alcuni testimoni hanno visto tutto. Le novità

Aereo sparito nel nulla: ci sono novità sulla vicenda che si preannuncia un vero disastro. Il velivolo sarebbbe precipitato in mare

C’è la conferma da parte del governo indonesiano. Il Boeing 737 della Sriwijaya Air è precipitato in mare e ci sono anche le dichiarazioni di un testimone.

Del velivolo si erano perse le tracce quattro minuti dopo il decollo da Giakarta e nella mattinata di oggi le notizie si erano rincorse sui possibili risvolti sulla vicenda.

A bordo del Boeing 737 della Sriwijaya Air che era diretto a Pontianak, nella provincia Kalimantan Ovest, c’erano 62 persone, di cui 56 passeggeri, tra cui tre neonati e sette bambini, più sei membri dell’equipaggio.

La perdita del contatto con l’aereo era avvenuta intorno alle 14 locali mentre il volo Sriwijaya Air SJ 182 era sulla rotta Jakarta-Pontianak. Da Giakarta il volo aereo era partito alle 13.40 locali e sarebbe dovuto atterrare alle 14.36 locali a Pontianak.

The year 2020 summarized by 4 pilots. #Covid19 #Flightradar24 pic.twitter.com/LTNP0OAO9m

“Sospetti rottami” del Boeing, fa sapere il governo indonesiano, sono stati ritrovati in mare al largo di Giakarta. E le prime squadre di soccorso avrebbero recuperato anche i primi resti umani dalle acque del mare dove l’aereo è precipitato.

Questo quanto si apprende dai media locali. Si aggiungono anche le immagini del sito specializzato Air Live che tramite un video mostra i soccorritori che dal mare estraggono alcuni resti di quello che si preannuncia un vero disastro.

E pare, da quanto si apprende dall’Ansa, che ci sia anche un testimone. Si tratta di un pescatore che ha raccontato di aver visto proprio un aereo che era precipitato in mare dopo una forte picchiata.

This is what we know about Sriwijaya Air flight #SJ182 based on ADS-B data.

Route: Jakarta to Pontianak

Callsign: SJY182

Aircraft: Boeing 737-500, PK-CLC

Take off: 07:36 UTC

Highest altitude: 10,900 feet

Last altitude: 250 feet

Signal lost: 07:40 UTChttps://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/CPzFJdsuJZ

— Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021