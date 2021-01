Belen Rodriguez, Mattia Ferrari ora preferisce Soleil Sorge

Mattia Ferrari era un caro amico di Belen Rodriguez che ora però preferisce l’amicizia di Soleil Sorge: in due hanno postato foto e video di una vacanza insieme

Mattia Ferrari era il caro amico di Belen Rodriguez, con cui durante l’estate si è fatta fotografare in diverse occasioni. Tanto che la complicità tra i due aveva scatenato il gossip italiano nel momento in cui la bella showgirl argentina si era lasciata con Stefano De Martino, l’ennesimo ritorno di fiamma della coppia ormai scoppiata. Ora Belen ha da tempo una relazione con l’hair stylist di Milano Antonino Spinalbese mentre l’ex ballerino di Amici sembra non aver intrapreso nessuna storia d’amore e continua a lavorare. Domani infatti ripartirà il suo programma “Stasera tutto può succedere” sulla Rai. Mattia Ferrari e Belen Rodriguez erano legati anche professionalmente visto che lui collabora con grandi marchi di moda per cui la modella è spesso testimonial. Ma l’amicizia tra i due è giunta al capolinea.

Mattia Ferrari, l’ex amico di Belen con Soleil Sorge