Elisa Isoardi rompe il silenzio su un nuovo amore

La conduttrice Elisa Isoardi ha parlato durante un’intervista della ricerca di un nuovo amore che potrebbe arrivare nella sua vita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Elisa Isoardi è una brava conduttrice televisiva che si è anche contraddistinta nel ballo durante l’ultima edizione di “Ballando con le stelle”. Nel programma diretto da Milly Carlucci la ex modella si è scatenata in danze suadenti e svelte con il suo partner Raimondo Todaro. I due sono stati ripescati e sono arrivati alla puntata finale (4° classificati) dello show in cui hanno trionfato Gilles Rocca e Lucrezia Lando. La coppia Todaro-Isoardi ha però così rapito il pubblico con le sue performance che si è pensato alla nascita di una meravigliosa storia d’amore. Questo però è stato smentito dalla stessa conduttrice in più occasioni. E anche dal ballerino di Ballando non sono giunte conferme. Elisa Isoardi ha avuto una lunga relazione con il leader della Lega Matteo Salvini, storia che poi è naufragata poco dopo il suo incarico a Ministro degli Interni. E ora che il politico non è più nella maggioranza del governo italiano, non ci sono stati ritorni di fiamma da entrambe le parti.

LEGGI ANCHE -> Roberta Ragusa, la figlia Alessia fa le dirette: spunta la domanda di un follower FOTO

Elisa Isoardi: le dichiarazioni sulla ricerca di un nuovo amore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

LEGGI ANCHE -> Francesco Oppini: Pretelli è entrato al Gf Vip con la voglia di farsi una storia

Elisa Isoardi non hai mai smentito le voci del gossip nostrano che la vorrebbero in cerca di un altro compagno dopo la storia importante di 3 anni (dal 2015 al 2018) con il politico della Lega Matteo Salvini. In diverse interviste la ex modella ha dichiarato di voler trovare un nuovo amore anche per coronare il sogno che coltiva da tempo, ossia diventare un giorno non troppo lontano madre di un piccolo frugoletto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Durante una lunga intervista con la storica rivista patinata “Tv Sorrisi e Canzoni” Elisa Isoardi è tornata a parlare della ricerca di un nuovo amore: “Sono in fase di ‘ricerca e ascolto’ anche da quel punto di vista. Chissà. E quando uno è propositivo e recettivo, le cose poi arrivano”, ha dichiarato.