Covid-19, l’OMS: nessuna immunità di gregge per il 2021

Nonostante la corsa ai vaccini abbia preso il via in numerosi paesi, l’immunità collettiva è ancora lontana.

Despite vaccines, Covid herd immunity won’t happen in 2021, according to the WHO. We’ll have to continue measures like physical distancing, hand washing and mask wearing to rein in the pandemic, said chief scientist Soumya Swaminathan during a news briefing Monday pic.twitter.com/CXGwE6cFiz — delthia ricks 🔬 (@DelthiaRicks) January 11, 2021

L’immunità collettiva contro il Covid-19 non sarà raggiunta quest’anno, sebbene la distribuzione dei vaccini si stia diffondendo progressivamente vai vari paesi del mondo. Ad annunciare la notizia è stata l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stessa. Nonostante l’avvio della campagna vaccinale, durante il briefing a Ginevra, la dottoressa Soumya Swaminathan, responsabile scientifica dell’OMS, ha invitato ancora una volta alla perseveranza sulle misure di sicurezza e sui dispositivi di protezione. “È ancora presto per tornare alla normalità” – ha riferito alto funzionario e presidente Dale Fisher. Di conseguenza, in attesa del vaccino, la costanza “funziona”: mantenere il distanziamento sociale, lavarsi le mani e indossare la mascherina può sicuramente aiutare a contenere la trasmissione della pandemia virale.

L’avvertimento: i Paesi monitorino le varianti

“I don’t believe we have the evidence on any of the vaccines to be confident that it’s going to prevent people from actually getting the infection and therefore being able to pass it on”, says WHO Chief Scientist @doctorsoumya pic.twitter.com/QdTvzj7Nyd — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) December 28, 2020

Nonostante gli straordinari progressi registrati in ambito scientifico, l’OMS ha sottolineato che siamo ancora lontani dall’immunità di gregge. Come dichiara nel video, la dottoressa Soumya Swaminathan ha infatti ricordato che “al momento non c’è alcuna prova certa sull’efficacia del vaccino.” Pertanto, servirà ancora molto tempo affinché lo sviluppo della campagna vaccinale sia effettivamente sicuro e vantaggioso a livello internazionale. “Per ora la pandemia non è grave” – dichiara la donna. Tuttavia, ci vuole tempo anche per la produzione delle dosi; “e qui stiamo parlando non di milioni, bensì di miliardi» – ha continuato la responsabile scientifica dell’OMS, invitando tutti al rispetto delle norme e, soprattutto, alla calma e alla pazienza.

On 29 December, Dr. Soumya Swaminathan, Chief Scientist at the WHO, said after only two months of trials, there was no long-term data to show that the vaccines “were going to prevent people from actually getting the

infection and therefore being able to pass it on.” pic.twitter.com/mDw2lPBcdl — PARLER= @thecivilservant (@EamonnBlaney) January 11, 2021

Infine, la dottoressa consiglia fortemente il costante monitoraggio delle varianti in circolazione e esorta alla condivisione dei dati a livello internazionale, insieme all’integrazione “degli sforzi di sorveglianza, monitoraggio e test in corso.”

Fonte Cnews