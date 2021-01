Caso Reading Park: arrestato il terrorista che ha ucciso tre uomini

L’assassino ha ucciso tre uomini nel Reading Park la scorsa estate. L’uomo è stato condannato all’ergastolo.

Khairi Saadallah handed whole-life jail term after stabbing three men to death in a Reading park in June 2020 https://t.co/zaaIR8sT0R

LEGGI ANCHE >>> Visione irrealistica del corpo femminile: critiche al film Disney

Il terrorista che la scorsa estate ha ucciso tre persone in un parco di Reading, Regno Unito, è stato condannato all’ergastolo. Khairi Saadallah, 26 anni, ha compiuto il crimine il 20 giugno dello scorso anno, dopo aver gridato “Allahu Akbar”. Le vittime, tutte brutalmente accoltellate nell’arco di appena 60 secondi, sono James Furlong, 36 anni, David Wails, 49 anni, e Joseph Ritchie-Bennett, 39 anni. I tre amici si stavano godendo la serata estiva durante la prima ondata del coronavirus a Forbury Gardens, parco pubblico della città di Reading. Nonostante il pronto intervento dei paramedici, le cure del personale sanitario è stato vano: i tre amici, membri della comunità LGBT, sono stati dichiarati morti sul posto.

L’aggressore era ben noto ai servizi di Intelligence MI5 per altri crimini e minacce terroristiche. Difatti, al momento della presentazione della domanda di asilo, il malvivente aveva confessato ai funzionari del Ministero dell’Interno di essere stato membro del gruppo militante islamista di Ansar al-Sharia; l’organizzazione terroristica è stata successivamente bandita nel Regno Unito. Nonostante le accuse, l’uomo ha sempre negato i suoi attacchi violenti: “Non ho mai usato armi, tanto meno sparato” – ha dichiarato Khairi Saadallah – “Li (i membri del gruppo jihadista) ho solo aiutati e sostenuti”.

Some good news I guess!

A terrorist Khairi Saadallah who stabbed three people to death in a park in Reading – because he believed the pandemic heralded the end of the world – has been handed a whole life sentence.

My thoughts remain with the 3 innocent victims families pic.twitter.com/FMN64WvuQ3

— ❤️I want to make you smile again ❤️ (@HopkinsBRFC) January 11, 2021