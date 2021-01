Francesco Oppini: “Pretelli è entrato al Gf Vip con la voglia di farsi una storia”

Francesco Oppini ha rilasciato alcune dichiarazioni su Pier Paolo Pretelli e la sua partecipazione al Gf Vip

Il figlio di Alba Parietti Francesco Oppini ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito di Pier Paolo Pretelli, che secondo lui è entrato nella casa del Grande Fratello Vip con l’intenzione di cominciare una love story. Oppini è stato un concorrente del Grande Fratello Vip e molti ricorderanno l’amicizia speciale con Tommaso Zorzi. Tuttavia il figlio di Alba Parietti si è concentrato su Pier Paolo Pretelli durante un’intervista radiofonica con Radio Radio nel programma condotto da Giada De Miceli, “Non succederà più”. Ai microfoni radiofonici ha detto che l’ex velino è il “classico bravo ragazzo” e con Giulia Salemi “probabilmente aveva voglia di farsi una storia nella casa”. Stando a quanto dichiarato dal figlio di Alba Parietti non c’ è niente di male a intraprendere una storia per piacere o solo per strategia.

Francesco Oppini su Pier Paolo Pretelli: “Mi è dispiaciuto però…”

Malgrado Oppini non condanni l’atteggiamento dell’ex coinquilino ha ammesso di non aver gradito che Pierpaolo avesse gli stessi comportamenti prima con Elisabetta Gregoraci e poi con Giulia Salemi. Infatti il 38enne ha dichiarato ai microfoni di Radio Radio: “Mi è dispiaciuto vedere dei copia e incolla prima con Elisabetta poi con Giulia”. Inoltre in quel periodo l’ex velino aveva dichiarato ad Alfonso Signorini di avere dei dubbi sulla sua ex compagna Ariadna Romero, il tutto prima di intraprendere la relazione con la Salemi. Francesco Oppini ha parlato anche del rapporto tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello.

Dicendo che secondo lui non c’è del tenero tra le due ragazze ma solo una semplice e bella amicizia. Pur definendo la modella brasiliana “non cattiva”, ha detto: “Mello degli alti e bassi li ha avuti con tutti. E lo ha fatto con la sua migliore amica, l’ha pugnalata alle spalle”.