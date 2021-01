Virginia Raffaele, nostalgia d’estate: gambe incrociate in uno scenario da cartolina – FOTO

Virginia Raffaele ha condiviso sul proprio profilo social una foto immersa in uno scenario che lascia a bocca aperta i suoi numerosi follower

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Virginia Raffaele (@virginiaraffaele)

La comica Virginia Raffaele non solo fa divertire il pubblico del piccolo schermo con le sue imitazioni divenute celebri come quella di Belen Rodriguez ma è anche una bellissima donna apprezzata dai 500 mila follower su Instagram. L’attrice romana ha pubblicato sul proprio profilo social uno scatto seduta su un muretto durante la sua ultima vacanza in Grecia. È immersa in uno scenario da cartolina con le gambe e le braccia incrociate e lo sguardo verso un panorama mozzafiato. Un’immagine che rende la bella Virginia Raffaele uno spettacolo nello spettacolo. La sua pelle abbronzata spicca tra l’azzurro del cielo e il rosa del tramonto. Tra gli hashtag che accompagnano la didascalia alla foto c’è anche scritto lo stretto indispensabile, proprio perché in quest’atmosfera da favola non c’è bisogno di nient’altro.

LEGGI ANCHE -> Belen acquisto da capogiro: la borsa più cara al mondo entra nella sua collezione

I motivi della rottura tra Virginia Raffaele e Ubaldo Pantani

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Virginia Raffaele (@virginiaraffaele)

LEGGI ANCHE -> Ludovica Pagani, top strettissimo si mostra tutta scoperta sui social FOTO

Virginia Raffaele è stata fidanzata per cinque lunghi anni con Ubaldo Pantani, che come lei è comico e imitatore. Solo due giorni fa è stato ospite del programma di Carlo Conti, “Affari tuoi – Viva gli sposi”. La love story tra i due comici è stata al centro dei rumors per molto tempo anche se non si è mai saputo il vero motivo della fine della loro relazione. Nel frattempo non si hanno notizie di attuali altri compagni né per Virginia Raffaele né per Ubaldo Pantani.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Virginia Raffaele (@virginiaraffaele)

L’attrice comica ha più volte affermato di risentire la mancanza di qualcuno al suo fianco mentre Pantani invece non si è mai espresso sull’argomento. L’unica cosa certa è che i due continuano a far sorridere il pubblico televisivo.