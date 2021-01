La riconoscete in FOTO? Oggi è una bellissima presentatrice

La riconoscete in FOTO questa ragazza? Era giovanissima ma oggi è una bellissima presentatrice di casa Mediaset

Era poco più che una ragazzina quando ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo e precisamente della tv. Ha sperimentato tanti canali, dalla radio alla televisione, presentando eventi, contenuti mattutini, di cronaca rosa e programmi anche serali.

Aveva i capelli lunghissimi e molti se la ricordano proprio per questo. Oggi la sua chioma lunga e fluente c’è ancora, non con le lunghezze di quando era giovane ma sempre ben curata. Era una delle voci di Portobello di Enzo Tortora e da diversi anni ormai è il volto della mattina di Canale 5.

Un fisico perfetto, oltre 50 anni e non sentirli. L’avete riconosciuta quella bella ragazza? È Federica Panicucci, oggi presentatrice di punta di Mediaset, con tantissime esperienze alle spalle e l’amore del pubblico che non l’ha mai tradita.

LEGGI ANCHE –> Riconoscete la bambina in FOTO? Oggi è una delle star più famose di Hollywood

Bellissima presentatrice: Federica Panicucci e la sua lunga carriera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

LEGGI ANCHE –> È amatissima dal pubblico della tv ma da giovane era diversissima. La riconoscete?

Sono oltre trent’anni che lavora nel mondo dello spettacolo Federica Panicucci e di lei il pubblico non si è mai stancato. Il grande pubblico lo conquista negli anni Novanta nei quali è uno dei volti di punta di Italia 1. Tra le tante trasmissioni impossibile non citare la conduzione delle diverse edizioni del Festivalbar.

Dopo un periodo trascorso su Rai 2, nel 2006 è tornata a “casa”, in Mediaset e da allora è stato ancora un successo dietro l’altro a partire dalla conduzione della prima edizione de La pupa e il secchione. Dal settembre 2009, da oltre 13 anni è il volto storico del programma Mattino Cinque, in onda su Canale 5 e da molti anni anche il volto del Concerto di Natale e dal Capodanno in Musica di Mediaset.

Nella sua carriera anche la radio. Per diversi anni è stata speaker di Radio Deejay conducendo il programma domenicale Dear Deejay per poi passare a R101.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Sposata con Mario Fergetta, da cui ha avuto due figli, si è separata nel 2015 e ora Federica è felice al fianco dell’imprenditore Marco Bacini.