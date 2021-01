Bianca Guaccero a 20 anni: “Ci sono cose che non rifarei…” – FOTO

Bianca Guaccero oggi in onda con il suo programma di intrattenimento “Detto Fatto” ha rivelato che ha fatto cose a 20 anni che non rifarebbe

Bianca Guaccero è la protagonista del pomeriggio di Rai Due in cui tiene compagnia i telespettatori con il suo programma di intrattenimento “Detto Fatto”. Lo show della tv di Stato continua a fare grandi ascolti dopo la parentesi non felice del tutorial ritenuto offensivo nei confronti delle donne. Nel pomeriggio di oggi Jonathan Kashanian ha stilato una classifica dei dieci brani che in questo 2021 hanno compiuto 20 anni. A proposito di ricordi la presentatrice di “Detto fatto” ha mostrato una foto di Jonathan risalente proprio al 2001, in cui si vede un ragazzo con i capelli lunghi su una spiaggia e insieme hanno scherzato sul suo look “selvaggio”. È toccato poi a lui giocare la stessa carta mostrando una foto di Bianca Guaccero a 20 anni.

La foto di Bianca Guaccero a 20 anni