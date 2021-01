Roberta Ragusa, la figlia Alessia fa le dirette: spunta la domanda di un follower – FOTO

Alessia Logli è la figlia di Roberta Ragusa, la donna sparita nove anni fa e il cui sospetto di omicidio e occultamento di cadavere è caduto su suo marito Antonio Logli, ora in carcere

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Logli (@alessia.logli)

Alessia Logli, figlia di Roberta Ragusa, è diventata un personaggio molto seguito sui social con un gruzzoletto di follower non male. I suoi seguaci sono oltre 15 mila. La 20enne ha visto la madre sparire nel nulla quando era solo una bambina e con un padre in carcere sospettato dell’omicidio e occultamento della donna che l’ha messa al mondo, è stato difficile per lei andare avanti. Tuttavia si è dimostrata una ragazza forte che solo un anno fa ha intrapreso una carriera nel mondo dello spettacolo. Durante un’intervista a “Live non è la D’Urso” di qualche tempo fa ha raccontato che è nato tutto per caso. Grazie a un contatto su Instagram ha partecipato a un concorso di bellezza, “Miss Gran Prix” ed è arrivata in finale.

LEGGI ANCHE -> Francesco Oppini: Pretelli è entrato al Gf Vip con la voglia di farsi una storia

Le dirette Instagram di Alessia Logli, la figlia di Roberta Ragusa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Logli (@alessia.logli)

LEGGI ANCHE -> Bianca Guaccero a 20 anni: Ci sono cose che non rifarei FOTO

È proprio su Instagram che Alessia Logli condivide scatti in cui si mostra per quello che è, una bella ragazza bionda con tanta voglia di vivere. Durante una diretta su IG un follower le ha posto una domanda che riguarda il suo fidanzato. Le ha chiesto: “Con chi sei fidanzata, con un cinesino?”. In realtà Alessia ha una relazione con un ragazzo filippino da oltre un anno. Sul suo profilo social ci sono le foto dei due novelli innamorati in atteggiamenti affettuosi, belli come il sole. Come dovrebbero essere tutte le coppie a quell’età.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Nonostante le manchi la mamma e, come ha dichiarato da Barbara D’Urso, senta che da qualche parte è viva e lo spera, la ventenne continua a condurre la sua vita e a gioire come una ragazza della sua età.