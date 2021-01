Caterina Balivo esce di casa con poco trucco e tanto ottimismo, il suo buongiorno è sempre speciale e le novità sono dietro l’angolo

Anche in giornate piovose e uggiose, il sorriso non manca mai e Caterina Balivo è sempre pronta a dare il buongiorno ai suoi fan che pendono dalle sue labbra. Grandi novità in arrivo per la conduttrice che è ormai lontana dalla televisione da maggio scorso, quando aveva annunciato di volere dedicare il suo tempo alla famiglia. Dalla primavera passata ad oggi però non è passato un giorno senza un post della Balivo, ormai molto attiva sui social dove condivide la sua quotidianità con i fan.

Caterina Balivo: quali sono le novità?

Da conduttrice a influencer, Caterina Balivo ce l’ha fatta, sempre con il sorriso sulle labbra. E lo annuncia su Instagram dove pubblica una foto che fa crescere delle curiosità ai fan. “Via a lavorare, oggi scattiamo un po’ di foto per alcuni progetti”. Scrive sotto la foto appena uscita. Non sappiamo con esattezza di cosa si sta occupando, ma nella foto c’è un indizio.

“Mi preparo per una nuova giornata! Trucco fai-da-me… lo sapete, faccio quello che posso (non ho molta pazienza!) – inizia a scrivere la Balivo – Su cosa invece esigo il massimo è la salute!”. In evidenza sul davanzale Bion3, l’integratore c’entra qualcosa con il suo lavoro?

Non ci resta che seguirla su Instagram dove svelerà senza dubbio altri dettagli. Ormai la Balivo non può più fare a meno dei social, una volta scoperti è difficile abbandonarli!