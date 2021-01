La Piamonte condivide su Instagram una foto in cui appare bellissima con capelli lunghi, scuri e labbra carnose in primo piano

La bella influencer Erica Piamonte condivide uno scatto su Instagram in cui appare meravigliosa con un nuovo look dei capelli. Appare con i capelli più scuri, lunghi e con la frangetta. Si rivolge ai suoi follower chiedendo.”Datemi un consiglio, tengo la frangia o la faccio allungare??”. In molti hanno subito risposto alla ex di Taylor Mega, dicendo di tenere la frangia perché la rende anche più sexy.

Erica Piamonte sensuale a Natale, appare con shorts cortissimi

La Piamonte condivide una foto su Instagram nei giorni di Natale in cui appare con shorts cortissimi e stivali biker neri. Uno stile come sempre molto aggressive ma che a lei sta bene, si mostra di spalle e si intravedono i due tatuaggi che ha sulle gambe proprio sotto al lato B. Si vede una rosa e un scritta stilizzata. Nella didascalia ha scritto:“Natale si avvicina…sarà il mio primo Natale fuori casa e senza la mia famiglia quindi potete immaginare il mio mood…ma sono felice perché lo passerò con il mio ragazzo e la sua famiglia che adoro. Voi come state? come lo passerete?”.

Poi nel giorno di capodanno condivide un’altro scatto con indosso un cardigan lungo con le stelle. E scrive: “Speriamo che questo 2021 ci porti dalla stalle alle stelle”. L’augurio che si stanno facendo un pò tutti in giro per il mondo, che questo nuovo anno possa essere diverso e restituirci ciò che ci ha tolto il 2020. L’influencer ha condiviso anche una foto che riguarda un’oggetto speciale, si tratta di un rossetto di Chanel che ha ricevuto in regalo per natale. La Piamonte sostiene che è uno dei regali più significativi che ha ricevuto nel 2020.

Il motivo però non l’ha ancora svelato, ma lo farà presto. Per lei è significativo perché è un gesto che non si aspettava e che le ha riempito il cuore di gioia. Siamo tutti in attesa dunque di sapere la storia dietro a questo regalino.