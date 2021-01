GF Vip, la voce arriva da fuori scatena il panico: scoppia la lite nella casa. Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno chiarito ma sembrano esserci ancora mille cose irrisolte tra di loro

Stefania Orlando e Tommaso Zorzi sono sempre di più ai ferri corti al GF Vip. Tutto è cominciato quando sabato sera Stefania si è ingelosita vedendo Tommaso ballare con Dayane Mello, quella che lei reputa la sua acerrima nemica. Tommaso ha ritenuto eccessiva la sua gelosia, soprattutto perché c’è una differenza d’età importante tra loro e perché gli è sembrata inopportuna e fuori luogo. E, tra l’altro, gli è venuto il dubbio che l’amica abbia montato tutto per avere una clip in puntata, dopo che durante la puntata di capodanno di nascosto gli ha suggerito di montare una lite finta.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Giorgia Rossi, in rosso toglie il fiato: record di likes per l’ultimo scatto FOTO

GF Vip, confronto tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi: il chiarimento non convince il pubblico

Oggi qualcuno fuori dalla casa ha urlato a Tommaso di dire tutta la verità e Stefania ha sentito tutto. Messo alle strette, Tommaso ha rivelato all’amica i suoi dubbi, e lei ha cambiato immediatamente atteggiamento e ha detto che non è assolutamente vero e che in quel caso stava scherzando. Hanno fatto pace ma Tommaso non è sembrato affatto convinto, nonostante si siano abbracciati e abbiano deciso di non ritornare sull’argomento.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Sarà inevitabile farlo stasera perché sicuramente se ne parlerà in puntata e verranno fuori numerose clip che loro non hanno mai visto l’uno dell’altro. Cosa succederà?