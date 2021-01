Giorgia Rossi, la zona arancione con lei si colora di passione – FOTO

Giorgia Rossi in un look inedito ma irresistibilmente seducente, abito di pelle arancione che ne esalta il fisico e la grande bellezza

Il calcio in tv, con lei, ha tutto un altro sapore. Giorgia Rossi ha preso le redini di ‘Pressing’, una delle principali trasmissioni sportive di Mediaset. Grande competenza per lei, ma anche grande fascino, una combinazione che la rende irresistibile agli occhi dei followers su Instagram, davvero molto numerosi. Certo non siamo sui numeri di Diletta Leotta, ma la sfida, nel cuore degli italiani, è più aperta di quanto si possa pensare. Se vi siete persi il look di Giorgia di ieri sera in tv, andate a pagina successiva…

Giorgia Rossi, eleganza e fascino che lasciano senza parole: la ‘sfida’ a Diletta Leotta continua