Carolina Casiraghi continua a lasciare tutti a bocca aperta con scatti a dir poco favolosi: la nota influencer piazza il suo décolleté esplosivo in primissimo piano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff)

Carolina Casiraghi continua a far impazzire i suoi fan pubblicando scatti mostruosi. La ragazza ama condividere foto bollenti in cui mette in mostra il suo fisico da urlo. La nativa di Milano ha confessato di non volere l’appellativo ‘influencer’: nonostante ciò, pubblica quasi a cadenza giornaliera e i suoi contenuti ottengono sempre un ottimo riscontro.

Carolina Cristina è dotata di un fascino irresistibile e la sua sensualità è difficilmente quantificabile. Anche oggi, la ragazza ha postato una foto fenomenale in cui ha piazzato il suo seno esplosivo in primissimo piano.

Carolina Casiraghi, selfie spaziale: décolleté da paura in primo piano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff)

Carolina ha decisamente esagerato poco fa su Instagram. La sexy influencer ha postato un selfie semplicemente spaziale in cui indossa soltanto il reggiseno. Il suo décolleté da paura è in primissimo piano e conquista letteralmente la scena. Le sue labbra carnose e il suo sguardo ammaliante mandano in estasi i fan.

Il post ha già raccolto 1000 cuoricini in pochissimo tempo. “Stupenda scollatura”, “Tu sai come piacere ai tuoi fan”, “Che grande décolleté da urlo”, “Che magnifico Belvedere”, “Wow che bella sei uno spettacolo”, si legge. Gli utenti amano inondare il suo post con complimenti e con paroline di apprezzamento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff)

Carolina, un paio di giorni fa, mandò in tilt il web piazzando il suo incredibile fondoschiena in bella mostra.