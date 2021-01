Maria Pedraza anticipa la prova costume: che curve spaziali! – FOTO

La splendida Maria Pedraza pubblica una foto in spiaggia: impossibile per i followers non restare incantati!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da María Pedraza (@mariapedraza_)

Il bikini è nero, molto sgambato, con delle ancore bianche ed un ciondolo pendente: le sta d’incanto!

Anche struccata e senza filtri, la famosa attrice e ballerina riesce ad essere bellissima e a far invidia a chiunque la guardi.

Il suo viso naturale è impreziosito da un dettaglio super sexy: le lentiggini!

Lo sfondo è composto da una spieggia di sassi, che fa tornare ai seguaci la nostalgia per un’estate ormai conclusa da mesi.

Il post ha riscosso molto successo: più di 400.000 mi piace e quasi 1.000 commenti in meno di un’ora!

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Maria pedraza, il vestitino scende e sale la febbre: ma il reggiseno? – FOTO

Il lato più intimo di Marina: “La felicità non è un traguardo”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da María Pedraza (@mariapedraza_)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Maria Pedraza si toglie tutto e mette a nudo il meglio di sé, che spettacolo – FOTO

Nel corso di un’intervista, è stato chiesto a Marina di raccontare ciò che la rende felice.

La Pedraza ha risposto così: “Credo che la felicità non sia un traguardo, sono piccoli momenti, fugaci ma molto gratificanti quando arrivano. Mi rende felice stare con chi mi sta a cuore, poter esprimere le mie due passioni, ballare e recitare, sentirmi realizzato, sentire che aiuto gli altri ed essere in grado di ispirarli e motivarli a realizzare i loro sogni“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da María Pedraza (@mariapedraza_)

Marina è una donna molto profonda: con una semplice risposta ha colto in vero senso della vita e della parola “felicità“.