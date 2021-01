Enzo ora è Carla: l’ex poliziotto cambia vita dopo aver perso moglie e figlia nell’alluvione

Carla ha perso moglie e figlia nell’alluvione del 2013 ad Olbia e ora ha iniziato un percorso di transizione perché prima si chiamava Enzo ed era un poliziotto

“Non potevo più continuare a vivere una vita che non sentivo mia e a farmi ancora del male”. Con queste parole Carla Baffi racconta il suo stato d’animo. La donna di 55 anni ha iniziato il percorso di transizione perché si è sempre sentita così. Nella sua prima vita Carla era Enzo, un poliziotto, che ha visto morire davanti ai suoi occhi Patrizia e Morgana, rispettivamente sua moglie e sua figlia 23enne nell’alluvione del 18 novembre 2013 a Olbia in Sardegna. La sua transizione, iniziata dopo un travaglio interiore, è tutt’ora in essere. Dopo quel tragico evento Carla ha deciso di riprendere le redini della sua vita e non nascondersi più in un corpo che non le appartiene, sempre con il ricordo puntato verso il passato e quindi verso i suoi cari che ha perso in quel tragico ciclone di nome Cleopatra del novembre di 7 anni fa.

Carla Baffi, che prima era un poliziotto, ricorda l’alluvione del 2013 a Olbia

Olbia quel giorno fu messa in ginocchio dal ciclone Cleopatra. Ci furono diversi feriti e decine di vittime. Furono un milione invece le persone che dovettero abbandonare le proprie abitazioni. La forza del ciclone ha portato via molte persone i cui famigliari sono ancora in cerca di giustizia. Non solo Olbia fu presa di mira dall’alluvione ma la sua furia riguardò anche altre zone della Sardegna. Morgana e Patrizia morirono nella zona della città sarda del canale di Via Belgio, dove si è solito passare in ricordo delle vittime di quella tragedia immane.

Carla ricorda sempre i suoi cari e saranno sempre importanti per lei anche adesso che ha deciso di cambiare vita per sentirsi apposto con la vera sé stessa.