Mentre i Democratici iniziano il processo di Impeachment contro Donald Trump per incitazione all’insurrezione, trapela un altro duro colpo per il presidente uscente: riguarda la figlia, nonchè consigliera di Donald.

Sembrerebbe infatti che Ivanka Trump sia intenzionata a tutelare il suo futuro e le sue aspirazioni politiche partecipando alla cerimonia di insediamento di Joe Biden.

Ivanka Trump vorrebbe partecipare all’insediamento di Biden, l’ira di Donald non si fa attendere

Non un bel clima quello che coinvolge Trump in questo momento, dopo l’assalto a Capitol Hill dei suoi sostenitori non si arrestano le conseguenze. La figlia di Donald, e consigliera insieme al marito Jared Kushner, avrebbe rilasciato dichiarazioni in merito alle sue intenzioni di presenziare all’insediamento di Biden. Trump, che contemporaneamente terrà un comizio in Florida, non avrebbe preso bene questa decisione.

Da alcune fonti infatti trapela l’opinione del padre rivolta a Ivanka, secondo cui sarebbe “l’errore peggiore della sua vita” e le causerebbe la perdita di numerosissimi voti. Lo definisce “un insulto“, un oltraggio, l’avvicinamento ai “ladri che vogliono abbatterlo”.

Una reazione prevedibile quella del tycoon, che nel frattempo si sta recando in Texas per la sua prima apparizione in pubblico in seguito a quanto accaduto a Washington. Sarebbe diretto ad Alamo, in visita a un tratto di muro da lui fatto costruire al confine con il Messico.

Trump ha inoltre commentato il ricorso all’impeachement definendolo “ridicolo“, aggiungendo che gli crea molta rabbia. Tuttavia ha precisato che non vuole nessun tipo di violenza e ha descritto come pacifico il suo comizio precedente all’assalto del Congresso effettuato dai suoi sostenitori.