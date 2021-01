Shaila Gatta: lingua in fuori e giù i jeans, che succede? – FOTO

Gli ultimi scatti della velina Shaila Gatta alla volta di una nuova testimonianza, che cosa sta succedendo?

La velina di origini campane di Striscia La Notizia, Shaila Gatta, ha appena condiviso un nuovo contenuto sul suo popolare profilo Instagram. Una moltitudine di scatti e dalle pose più disparante, in cui la mora ballerina desidera mostrarsi. Non ci si aspetta però che questa sarà la prima dimostrazione di un netto cambiamento nel suo look. Osserviamo gli scatti e scopriamo insieme cosa le sta accadendo.

Shaila Gatta: un taglio netto colmo di soddisfazione

Shaila ha pubblicato il risultato del suo ultimo taglio di capelli. Il colore della chioma è rimasto invariato, invece per quel che riguarda le lunghezze pare che il suo hairstylist di fiducia sia intervenuto delicatamente su di lei dando come risultato un bellissimo taglio scalato.

Il recente cambio di look della ballerina pare che mantenga il suo carisma invariato. Tant’è che all’affermazione: “NEW LOOK ✂️” e alla successiva domanda: “che ve ne pare? 😜“, posta da lei nella didascalia, i fan non potranno che esprimere i loro parere del tutto favorevole.

Oltre ai numerosi apprezzamenti si aggiunge in egual misura una certa perplessità degli osservatori. Per quale motivo nell’ultimo scatto Shaila decide di “scalare” anche il suo girovita? “Stai bene , ma a parere mio il jeans poteva rimanere anche abbottonato … 🎩🌷” ha poi aggiunto a tal proposito un suo follower.