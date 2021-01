Amici 20, lite tra alunno e professore in studio: lui minaccia di cacciarlo. Sangiovanni e Rudi hanno litigato furiosamente per una cover che Zerbi non ha apprezzato completamente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Oggi Amici 20 è tornato con un appuntamento imperdibile per i fans di Sangiovanni. Il ragazzo infatti, è stato bacchettato da Rudi Zerbi perché non ha reputato completo una cover che aveva cantato e a cui, a parer suo, mancavano dei cori. Sangiovanni nel sentirsi dire di aver lavorato meno di quanto avrebbe dovuto si è molto arrabbiato e questo ha dato vita ad una accesa lite con il professore.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Giorgia Rossi, in rosso toglie il fiato: record di likes per l’ultimo scatto FOTO

Amici 20, lite tra Rudi Zerbi e Sangiovanni: lui non gli rincosegna la maglia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Maria ha provato ad aiutare il cantante facendo notare ai professori che ha soltanto 17 anni, ma la sua reazione non è comunque piaciuta a Rudi, motivo per cui ha deciso di non riconsegnargli ancora la maglia. “Fin quando non capirà di aver sbagliato io non gliela ridarò“. Sangiovanni, dopo la puntata, è crollato in un pianto disperato. “So di non essere preso di mira qui, ma mi riporta alla mente quando andavo a scuola ed era sempre così“.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> GF Vip: Tommaso Zorzi racconta nel dettaglio il retroscena con Stefania Orlando

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

“Io riscrivo anche i pezzi che canto, faccio un lavoro in più degli altri, non posso sentirmi dire che faccio di meno” ha continuato il ragazzo. “Mi manda fuori di testa questa cosa. Io faccio anche un lavoro in più rispetto agli altri e devo sentirmi dire davanti a tutti che ho fatto di meno?“.