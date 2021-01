Storie italiane, Cinzia Tani: “Non l’ho mai detto a nessuno”

Nella puntata di oggi a Storie Italiane arriva la confessione esclusiva di Cinzia Tani. Per la prima volta racconta di un evento tragico

E’ in onda Storie Italiane, il programma di attualità e cronaca su Rai1 condotto da Eleonora Daniele. Durante la puntata di oggi 12 gennaio 2021, la presentatrice insieme agli ospiti ha affrontato un tema molto importante riguardante le minacce e le violenze da parte di uomini verso le ragazze minorenni e non solo. Dopo aver mandato in onda un’intervista di una ragazza vittima di tali soprusi, la conduttrice ha iniziato una discussione in studio che ha lasciato il pubblico senza parole.

LEGGI ANCHE>>>Lo sfogo in diretta di Eleonora Daniele contro Can Yaman: “Così non va bene!”

Storie Italiane, la confessione di Cinzia Tani

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da cinzia tani (@tani_cinzia)

LEGGI ANCHE>>>Iva Zanicchi si confessa a Storie Italiane: “La mia vita dopo il Covid”

Tra gli ospiti ricordiamo Cinzia Tani, affermata giornalista e scrittrice, che ha spiazzato i suoi colleghi in studio e il pubblico a casa con la sua rivelazione. “A me è capitata non proprio la stessa cosa, perché per fortuna non c’erano i cellulari”. Inizia a raccontare l’ospite in diretta e poi continua: “Avevo diciotto, diciannove anni. Avevo conosciuto un fotografo, tra l’altro famoso – afferma – e questo fotografo dopo aver fatto amicizia mi aveva invitato nel suo studio per fare delle fotografie”. Spiega la giornalista. Il suo racconto diventa sempre più eclatante: “Mi ha sbattuto sul divano”. Poi continua dicendo che è riuscita a scappare e per fortuna non è più successo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official)

Dopo tanti anni dall’accaduto, Cinzia Tani è riuscita a raccontare la sua storia in diretta nazionale, in un programma televisivo molto seguito. Un esempio per tutti e soprattutto per quelle persone che si trovano o si sono trovate nella sua stessa situazione.