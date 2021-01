Tommaso Zorzi, la sorpresa inaspettata di Francesco Oppini: “Non sei solo”. Stamattina l’influencer ha ricevuto un aereo da parte del suo compagno del Grande Fratello Vip

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip, e bisogna dire che hanno superato di gran lunga la prova del nove della distanza. Nonostante Francesco sia uscito da un mese e mezzo dalla casa più spiata d’Italia, i due amici si pensano sempre tutto il tempo, Francesco continua a sostenerlo fuori e Tommaso a parlare di lui da dentro la casa. Non vedono l’ora di rivedersi e di cominciare questa nuova insieme, dove potranno contare sempre l’uno sull’altro, come sta già succedendo adesso.

“È da fraaaaa” LA GIOIA DI TOMMASO PER L’AEREO FRA + FAN È INDESCRIVIBILE Crocc: “bello questo” SONO EMOZIONATAAAAAA #tzvip pic.twitter.com/0HoYuFyWjU — zorzi ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3) January 12, 2021

Stamattina Tommaso ha ricevuto una sorpresa bellissima proprio da parte di Francesco: su Cinecittà è volato un aereo con uno striscione: “Tommy resisti non sei solo, noi con te. Fra + Fans“. Una dedica bellissima che ha davvero tanto reso felice Tommaso ed emozionato. “Non me lo aspettavo, che amore che è stato Franci con me? Fra mi manchi tantissimo, non vedo l’ora di vederti. Ti penso sempre“.

Un pensiero bellissimo da parte del suo amico che fuori lo sta sostenendo con tutte le sue forze. Francesco tra l’altro ha fatto amicizia con la famiglia di Tommaso e con i suoi amici, che lo adorano e che lo stanno aspettando fuori a braccia aperte.