Nuovo post sul profilo Instagram di Cecilia Rodriguez: sguardo che travolge e viso d’angelo che conquista!

L’ex gieffina pubblica un primo piano fotonico: fissa l’obbiettivo della fotocamera, con un’aria orgogliosa e sicura di sé.

Nella foto, la Rodriguez ha i capelli sciolti e leggermente mossi, con un make-up dai colori caldi: marroni di ogni tipo, crema e champagne sugli occhi, bronzer sul viso e rossetto nude sulle labbra.

La modella, influencer e showgirl indossa un body nero e un paio di jeans a vita bassa: uno stile casual, ma d’effetto!

In mezz’ora Cecilia ha ottenuto quasi 13.000 like e più di 142 commenti, di cui la maggior parte sono complimenti, messaggi di stima e affetto, nonché apprezzamenti di ogni genere!

Cecilia Rodriguez si mette a nudo e racconta una sua terribile esperienza: “…l’ho sempre tenuto nascosto“

Nel corso di un’intervista, durante il programma Rivelo, Cecilia racconta un brutto momento, che l’ha particolarmente segnata: “Quando sono arrivata in Italia ho iniziato a fare la modella e un’agenzia di Milano mi ha subito messo delle regole, una di queste era seguire una dieta. Mi levarono tutto, ma quando tornavo a casa mangiavo istintivamente fino a stare male per poi vomitare. Lo facevo per saziarmi. Non ho sofferto di bulimia ma potevo esserci vicino… ne sono uscita subito per mia lucidità, ma l’ho sempre tenuto nascosto“.

E ancora: “Mia madre ha capito e ha cominciato a seguirmi di più. Non l’ho mai raccontata a nessuno e ho sbagliato, perché è una cosa da condividere con un familiare, a tante ragazze succede questo“.