Cecilia Rodriguez quasi irriconoscibile: misteriosa per Milano – FOTO

Cecilia Rodriguez ha postato alcuni scatti in cui si è mostra misteriosa. Look sportivo, volto coperto, la sorella di Belen cammina per le strade milanesi.

Quasi irriconoscibile, Cecilia Rodriguez si mostra sui social con un look sportivo. Volto coperto, tuta, sneaker e cappuccio, la bellissima sorella di Belen ha postato su Instagram un carosello di immagini che la ritraggono per le vie milanesi.

“Camminando” la didascalia della Rodriguez al post. Tantissimi i commenti di apprezzamento dei suoi 4,3 milioni di follower. C’è chi le augura un buon giorno, chi una buona passeggiata o chi le manda semplicemente un abbraccio.

Cecilia è molto attiva sui social. Ogni giorno condivide scatti in cui è bellissima e momenti di vita personale. In tutte le foto la Rodriguez è sempre stilosa e alla moda. Anche nello scatto pubblicato oggi, pur indossando una morbida tuta e cappuccio, è super trendy.

Non è la sola a dimostrare come la moda possa essere comoda senza rinunciare allo stile. Insieme a lei tante sono le vip dello spettacolo che sui social si mostrano con outfit morbidi e confortevoli, complice la pandemia. Classe 1990, nata a Buenos Aires, Cecilia in qualsiasi versione conferma la sua bellezza.

Cecilia Rodriguez: i follower attaccano lo scatto delle sue labbra

Divenuta famosa a seguito della notorietà della sorella, Cecilia Rodriguez ha preso parte a numerosi programmi. La sua fama aumentò a seguito della sua partecipazione al Grande Fratello Vip. In particolare fu una vicenda amorosa a catturare l’attenzione. Al tempo del reality Cecilia era legata da quattro anni con Francesco Monte. Nel corso della sua permanenza nella casa più spiata d’Italia si avvicinò al concorrente Ignazio Moser. Tra i due scoccò la scintilla. Ormai sono tre anni che fanno coppia fissa.

In questi giorni la Rodriguez è al centro del gossip per uno scatto postato sui social delle sue labbra. Il loro gonfiore ha scatenato le reazioni degli hater che l’hanno accusato di essersi sottoposta a qualche ritocchino. I commenti non sono andati a genio ne a Cecilia e tanto meno alla madre Veronica che è intervenuta in difesa della figlia.

Smentita l’ipotesi d’intervento chirurgico, la donna ha comunicato che le labbra della Rodriguez erano gonfie per via di un Herpes