Beautiful, anticipazioni puntata 14 gennaio: il gesto estremo di Brooke

Beautiful, anticipazioni 14 gennaio: mentre Donna flirta velatamente con Eric, la crisi matrimoniale di Brooke e Ridge giunge ad un punto di non ritorno.

La discussione riguardo all’adozione di Douglas non si ferma. Ridge ha portato Thomas a casa di Brooke per riprendere Douglas, proprio mentre Hope e sua madre si stavano convincendo che il ragazzo avrebbe firmato le carte preparate dall’avvocato. La tensione tra Brooke e Ridge sta raggiungendo un punto di non ritorno e l’intera famiglia inizia ad essere preoccupata per i possibili risvolti di questa situazione. Alla Forrester Creations, Donna ed Eric ne parlano apertamente, dicendosi preoccupati all’idea di una nuova separazione dei due.

Beautiful, anticipazioni 14 gennaio: Ridge continua a difendere Thomas

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Donna non perderà occasione di flirtare con Eric, al quale è stata legata prima che arrivasse Quinn. I due continuano poi a parlare di Douglas e della tensione che si è venuta a creare in famiglia. Nel frattempo, a casa di Brooke, Hope accusa Thomas di volergli portare via un altro figlio. A questo punto Ridge fa notare che il bambino non è mai stato suo, ma Hope non è disposta ad ascoltarlo. In fondo Thomas ha giocato sporco, facendola affezionare a Douglas, ed è giusto che ora ne paghi le conseguenze.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Brooke, al culmine del litigio, compierà un gesto estremo, togliendosi la fede nuziale davanti a Ridge. È davvero finita tra i coniugi Forrester?