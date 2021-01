Filippo Nardi e Guenda Goria insieme? La risposta di lui non lascia dubbi

C’è del tenero fra Guenda Goria e Filippo Nardi? Dopo l’indiscrezione lanciata a “Mattino Cinque”, il concorrente squalificato dice finalmente la sua

Di recente, durante una puntata di “Mattino Cinque”, Andrea Franco Alajmo ha lanciato una notizia bomba: due ex concorrenti del Gf sarebbero stati beccati insieme, in atteggiamenti che lasciano poco spazio all’immaginazione. Stando alle rivelazioni del paparazzo, si tratterebbe di una coppia a dir poco assurda. Gli ospiti di Federica Panicucci, sconvolti dalla notizia, hanno subito tentato di formulare delle ipotesi in merito ai protagonisti del gossip. Di fronte alle parole di Arianna David, che ha pronunciato i nomi di Filippo Nardi e Guenda Goria, Alajmo non ha battuto ciglio.

Che siano proprio loro la coppia impensabile del Grande Fratello Vip?

LEGGI ANCHE —> GF Vip, rapporto tra due uomini nella casa sotto le coperte: i nomi spiazzano tutti

Filippo Nardi e Guenda Goria, arriva la risposta di lui