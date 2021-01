Emma Marrone e Alessandra Amoroso, le nuove FOTO dove sono bellissime

Emma Marrone e Alessandra Amoroso duettano in ‘Pezzo di cuore’: allo stesso orario le due splendide cantanti hanno postato foto sugli account.

Emma Marrone e Alessandra amoroso, qualche giorno fa, annunciarono tramite i rispettivi canali social l’arrivo di ‘Pezzo di cuore’. Il singolo in cui le due cantanti duettano insieme uscirà su tutte le radio e su tutte le piattaforme digitali il giorno 15 gennaio. Emma e Alessandra per la prima volta hanno deciso di incidere un brano inedito. Entrambe sperano in una chiamata nel ruolo di super ospiti per il prossimo Festival di Sanremo. “Non ci tireremo indietro se ci chiamano”, hanno svelato alla stampa. La Marrone e la Amoroso, in ogni modo, hanno postato allo stesso orario questa sera sui social due foto bellissime.

Emma Marrone e Alessandro Amoroso: foto pazzesche sul web

Emma ha postato uno scatto su Instagram favoloso. La 36enne ha piazzato il suo viso incantevole in primo piano facendo impazzire tutti. Le sue labbra carnose deliziato la platea. Alessandra, invece, ha postato una foto altrettanto bella in cui è presente un gioco di luci e ombre spettacolare. Il taglio dei suoi occhi e la profondità del suo sguardo mandano in estati i followers. Entrambe hanno applicato il filtro ‘bianco e nero’. “E quanto tempo ancora ci vuole”, ha scritto nella didascalia Emma; “Per abbracciarsi la notte”, ha riportato invece Alessandra. Numeri incredibili per le due cantanti: le foto hanno ottenuto ottimi riscontri da parte del popolo del web.

I fan attendono con trepidazione il 15 gennaio: il loro singolo sarà sicuramente un grande successo.