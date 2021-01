Elodie e Sephora: collaborazione per una nuova linea make up

Dopo un anno di lavoro, la cantante firma una nuova linea di make up per la multinazionale Sephora, ispirata ai valori del brand e dedicata a tutte le donne che hanno contribuito nella sua carriera.

La futura co-conduttrice di Sanremo lancia una collezione di make up in collaborazione con Sephora.

In realtà, gli accordi tra la cantante più ascoltata dagli italiani su Spotify e il noto marchio di cosmetica e profumeria iniziano un anno fa. Elodie ha viaggiato tantissimo tra Roma e Parigi, città della sede ufficiale di Sephora, per mettere a punto ogni singolo dettaglio.

Il famoso brand ha sempre mantenuto alla base del suo lavoro gli ideali di sostenibilità, inclusività e divertimento. Nella collaborazione con Elodie certo non ci allontaniamo da questi temi molto cari alla catena francese.

Viene data vita alla capsule collection, la mini linea in disponibilità limitata.

La linea make up nata dalla collaborazione tra Elodie e Sephora

Il nome di Elodie conferisce sicuramente quel tocco in più alla collezione, ma la cantante è stata coinvolta tantissimo in questo progetto che l’ha vista molto impegnata per un anno.

E’ una linea di ombretti e brush. Elodie ci confessa che ogni colore della palette è dedicato ad una donna che ha lasciato un’impronta importante lungo il cammino della sua carriera.

Nella collezione troviamo due palette, una per occhi con 12 colori e una per viso con 4 polveri, una tinta labbra e un set di pennelli. Quest’ultimo richiama i colori delle palette e contiene un pennello multiuso e due per gli occhi.

La tinta labbra è a lunga durata, a base liquida con un finish mat douchrome testato più volte sulla stessa Elodie fino ad ottenere l’effetto desiderato.

Le tonalità degli ombretti e delle polveri sono state selezionate in modo da adattarsi in maniera omogenea ad ogni tipo di pelle e creare uno stile nude. Si mantengono sulle tendenze dell’inverno 2021: toni bronze e dorate con dei tocchi di glitter.

Il packaging della confezione è realizzato al 100% in carta, per tenerci sul tema dell’ecosostenibilità. Anche i pennelli sono amici dell’ambiente: vegani e plastic free.

Invece il mosaico che decora la copertina delle palette è stato realizzato da Claudia Marthe Mitai, la mamma di Elodie.

La collezione nata dalla collaborazione tra Elodie e Sephora è disponibile online già dall’8 gennaio, mentre per vederla negli store dobbiamo attendere il 15 del mese.