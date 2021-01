Sabrina Salerno sul letto, occhi incantevoli e lato A da capogiro – FOTO

Sabrina Salerno è sempre più spettacolare sui social: la cantante ha postato uno scatto meraviglioso, con lato A in bella vista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Sabrina Salerno non smette di far sognare i suoi 735mila followers con scatti stupefacenti. Nonostante l’età che avanza, la nativa di Genova è in splendida forma e il suo corpo fa girare la testa ai fan. La 52enne è dotata di un fisico decisamente incredibile: le sue curve mozzafiato conquistano sempre la scena.

Sabrina, anche oggi, ha fatto un regalo ai fan postando una foto spettacolare. La classe 1968 è appoggiata sul letto e piazza il suo décolleté davanti all’obiettivo. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

